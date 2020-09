In Argentina – Icardi guarito dal coronavirus, tornerà a disposizione del PSG

Mauro Icardi era stato contagiato dal coronavirus ma è guarito e nelle prossime ore tornerà a disposizione di Tuchel e di PSG. Lo scrive Tycsport, sito sportivo argentino, sottolineando che l’attaccante potrebbe già essere impiegato nella gara contro il Metz. “Il giocatore è in ottima salute”, si legge nello stesso articolo. Si era infettato durante le vacanze a Ibiza insieme ad altri suoi compagni del club francese. La notizia aveva mandato su tutte le furie Maxi Lopez ma i figli del giocatore e la moglie Wanda Nara non sono stati contagiati. Nelle scorse ore il calciatore si era mostrato sui social con le figlie in braccio.