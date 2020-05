C’è spazio anche per il mercato dell’Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Questo il titolo del quotidiano: “Icardi-Psg, è fatta. L’Inter dice sì, trattativa in dirittura d’arrivo. Entro la fine della settimana le firme: Zhang incasserà intorno ai 60 milioni da reinvestire sul mercato. Non soltanto Cavani nel mirino: spunta Jovic, che il Real può dare anche in prestito“.