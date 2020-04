Spunta Icardi al GF Vip. Pupo ci prova: “Vieni alla Fiorentina”. Signorini: “Torni in Italia”

Era da un po’ che non si vedeva in tv in Italia. Mauro Icardi è tornato in Lombardia, sul lago di Como, insieme alla sua famiglia dopo aver passato qualche giorno di quarantena a Parigi. E’ lì che gioca da quando ha lasciato l’Inter, in prestito, a settembre 2019, nell’ultimo giorno di mercato. La moglie, Wanda Nara, era tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip ma ha rinunciato alle ultime puntate del programma di Mediaset per stare vicino a marito e figli.

Erano tutti insieme anche stasera quando Signorini, conduttore del reality si è collegato con lei e ha chiesto di poter salutare Maurito che alla fine è comparso sugli schermi. “Mi fai contento”, sottolinea il direttore di Chi. Pupo ci prova: “Ti aspettiamo alla Fiorentina”, dice. Nessuna risposta. Wanda avverte subito: “Non parliamo di calcio, però”.

Poche parole da parte dell’attaccante, un saluto, curiosità sulla cena preparata e tanti sorrisi. Poi la battuta del conduttore, quando l’argentino ha ormai lasciato l’auricolare: “Spero di vederti di nuovo giocare in Italia”. La moglie del calciatore saluta tutti: “State a casa”, ricorda.

(Fonte: Grande Fratello Vip)