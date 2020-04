TS – Icardi, cambio di programma: la Juventus vira su Milik, rispunta l’ipotesi Napoli

Il futuro di Mauro Icardi rimane avvolto nell’incertezza: l’attaccante argentino, passato la scorsa estate dall’Inter al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto, non rientra più nei piani dei nerazzurri, che sperano di incassare il più possibile dalla sua cessione. I parigini potrebbero decidere di riscattarlo per poi girarlo alla Juventus, da sempre interessata al bomber di Rosario. Secondo Tuttosport, tuttavia, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di cambiare obiettivo:

“Obiettivo numero uno: Arkadiusz Milik. Obiettivo numero due: Mauro Icardi. Poi c’è una sintesi delle due cose: Milik grazie a Icardi. Già perché sussiste anche l’ipotesi che sia proprio l’attaccante argentino a “liberare” il polacco. […] Ragionando con Maurizio Sarri e osservando lo sviluppo della situazione, Paratici ha negli ultimi mesi realizzato che Milik sarebbe ancor più azzeccato per il progetto tattico: l’attaccante ha già avuto modo di lavorare con Sarri al Napoli, facendosi stimare parecchio e conquistando la fiducia del tecnico. Per caratteristiche sarebbe la perfetta spalla di Cristiano Ronaldo: un po’ uomo d’area e un po’ di sacrificio, garantirebbe supporto ma anche densità nel centrattacco. Allettanti e stimolanti anche i risvolti economici: ingaggio più contenuto rispetto a quello di Icardi (nel caso dell’ex interista si parte a ragionare dai 7 milioni che prenderebbe al Psg)“.