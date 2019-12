In Francia – Il futuro di Icardi? Leonardo prende tempo. La Juve? Ora Wanda Nara…

In Francia parlano del futuro di Mauro Icardi e si soffermano in particolare sulle voci che arrivano dall’Italia e che riguardano la Juventus. Le 10 Sport scrive: “Alcuni eserciterebbero subito il riscatto dell’argentino per tenerlo al PSG. Ma Leonardo ha lasciato intendere che aspetterà prima di decidere se pagare o no i 70 mln di euro richiesti dall’Inter. C’è anche un altro fattore da considerare. Diverse fonti assicurano che il PSG non era la priorità di Maurito in estate, che avrebbe preferito unirsi alla Juve. Una pista non da escludere anche perché di recente si è parlato anche del suo possibile approdo a Torino dopo il prestito al club parigino. Ma le cose stanno iniziando ad evolversi nella direzione del PSG. E arrivano segnali dalle parole di Wanda Nara che dopo aver permesso di addensare confusione attorno al futuro del marito, ora considera di proseguire a Parigi”.

(fonte: Le 10 Sport)