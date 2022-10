Icardi licenzia Wanda, fonti turche: “Non vuole che il Galatasaray le paghi la commissione”

Secondo i media turchi (immediatamente ripresi da quelli argentini) Mauro Icardi avrebbe licenziato Wanda Nara dal suo ruolo di agente. Una notizia che sta circolando nell'ambiente turco e promette nuove scintille tra i due argentini, in via di separazione.

Icardi blocca la commissione di Wanda

Per il trasferimento di Mauro Icardi al Galatasaray a Wanda Nara spetta una commissione di 1 milione di euro in quanto sua agente. Una cifra che, secondo le fonti turche, l'argentina avrebbe già provveduto a richiedere tramite fattura al Galatasaray e che si aspetterebbe di vedere presto sul suo conto. Poi il colpo di scena. Icardi avrebbe infatti dichiarato che Wanda non lo rappresenta più e che quindi la sua richiesta sarebbe illegale. Recentemente Wanda aveva chiarito di essersi occupata da sola del trasferimento del giocatore al club turco: "A volte ci sono intermediari nel processo di trasferimento, ma io sono stata l'unico rappresentante nel trasferimento di Mauro in Turchia. Solo io. Possono dire quello che vogliono su di me, ma faccio sempre del mio meglio nel mio lavoro".