Icardi, media realizzativa impressionante: con il PSG sono 17 i gol con soli 24 tiri!

Sulle capacità realizzative di Mauro Icardi non ci sono mai stati dubbi: l’attaccante argentino è stato il simbolo dell’Inter negli ultimi anni, e al Paris Saint Germain sta confermando una volta di più (se mai ce ne fosse stato bisogno) di essere un bomber letale in area di rigore, fra i migliori al mondo.

Sotto la Torre Eiffel Maurito sta ulteriormente affinando le sue qualità sotto porta: con la tripletta messa a segno ieri sera contro il Saint Etienne l’argentino è già arrivato a quota 17 gol stagionali in sole 19 partite disputate. A far impressione è un altro dato: i 17 gol sono arrivati con solamente 24 tiri in porta, per una percentuale realizzativa che sfiora il 71%.