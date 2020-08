Icardi, un anno fa l’addio all’Inter: “La decisione di venire qui? La migliore della mia vita”

Mauro Icardi ha condiviso sui social una riflessione legata alla sua decisione di trasferirsi al Psg, salutando l’Inter: “Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire … oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo realizzato e per quello che continueremo a costruire da qui in avanti. Non ho parole per ringraziare per tutto l’affetto che mi hanno riservato e per aver preso questa decisione un anno fa… oggi la miglior decisione della mia vita”.