SM: “Icardi, c’è il Milan: il progetto lo stuzzica. Ed arriva un segnale che dice…”

I rossoneri, secondo SportMediaset, vorrebbero riportare in Italia Mauro Icardi: e lui gradirebbe molto tornare a Milano

Accostato per lungo tempo alla Juventus, ora Mauro Icardi piace ad un'altra squadra italiana. Si tratta del Milan, che, secondo SportMediaset, avrebbe individuato nell'ex centravanti dell'Inter un'importante alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Spiega l'emittente: "Arrivano segnali, lui vuole tornare in Italia. Il progetto del Milan lo stuzzica: avrebbe grandi chance ed è in linea con i suoi parametri, considerando che guadagna 9 milioni. Non siamo ancora in fase di trattativa, ma è sicuramente un nome che può rientrare seriamente in gioco".