Icardi al Monza? P. Berlusconi: “Che storia, immaginate se segnasse all’Inter”

In esubero dal Psg, Mauro Icardi dovrà ora cercarsi una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni è trapelata l'indiscrezione in merito ad un clamoroso trasferimento al Monza e il Corriere dello Sport commenta questa voce così: "Pier Silvio Berlusconi strizza l'occhio a Mauro Icardi e sogna di vederlo al centro dell'attacco del Monza di suo padre e di Galliani. Esattamente come in passato parlava da tifoso del Milan, adesso il vice presidente e amministratore delegato di Mediaset si lascia trascinare dalla passione per il Monza.