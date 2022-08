Monza, non tramonta l’idea Icardi: Galliani e Berlusconi in pressing. L’attaccante…

Il Monza non ha ancora rinunciato all'idea di riportare in Italia l'attaccante argentino

Il Monza non ha ancora rinunciato all'idea di riportare Mauro Icardi in serie A. I media francesi rivelano che il duo Berlusconi-Galliani è in pressing sul 29enne attaccante argentino ex Samp e Inter e avrebbero avviato i contatti col Paris Saint Germain. Il club francese avrebbe già dato l'ok all'operazione ma resta da convincere Icardi, che nelle scorse settimane ha ribadito di voler rimanere a Parigi - sebbene non rientri nei piani del nuovo tecnico Galtier - dove percepisce un maxi-ingaggio ad oggi fuori dalla portata del Monza.