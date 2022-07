Icardi-Monza, i brianzoli sognano l’argentino: per i bookmaker affare possibile

Il club di Berlusconi va a caccia del colpo ad effetto: nel mirino c'è l'ex capitano ed attaccante dell'Inter

Alessandro De Felice

“Icardi e Dzeko? Inutile smentire le voci di mercato. Adesso la priorità è un difensore che giochi centro-centro destra”. Adriano Galliani è senza dubbio uno dei grandi protagonisti del calciomercato: l’amministratore delegato del Monza sta facendo sognare i tifosi brianzoli con i colpi messi a segno – come Ranocchia, Carboni, Cragno, Sensi e Pessina – e con quelli finora solo ipotizzati ma che fino a qualche settimana fa sembravano impossibili per una neopromossa. Eppure i bookmaker di Betaland non escludono che Galliani possa regalare a Giovanni Stroppa una vera stella per l’attacco.

Mauro Icardi indosserà la maglia dei biancorossi nella prossima Serie A? L’ingaggio potrebbe essere un bel problema, come è vero che l’argentino non potrebbe giocare almeno per una stagione le coppe europee, ma il trasferimento dal Paris Saint-Germain alla squadra brianzola resta un’opzione valida al punto che si gioca a 4,00 volte la posta. Sulla speciale lavagna scommesse Betaland la conferma di Icardi al PSG per ora resta l’ipotesi più probabile a 1,45.

Altre squadre italiane possono sperare: per la punta ex Inter non è da escludere il passaggio, anche in questo spiazzante, al Milan per la quota di 8,00 volte la posta, mentre il trasferimento a Roma, sponda giallorossa, vale 10. A 15 Juventus, Napoli e Atalanta, mentre il ritorno in nerazzurro, un po’ come è accaduto con Lukaku, è a 30.

(Fonte: RED/Agipro)