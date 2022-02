PSG, nuovo stop per Icardi: problema al piede sinistro, il comunicato del club

L'attaccante argentino non sarà a disposizione di Pochettino per la gara di campionato in programma domani a Lille

Fabio Alampi

Nuovo stop per Mauro Icardi: l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain non sarà a disposizione di Pochettino per la trasferta di Lille a causa di un problema al piede sinistro. Questo il comunicato ufficiale del club parigino: "Mauro Icardi è rimasto in cura per un dolore al piede sinistro. Un nuovo punto della situazione sarà fatto all'inizio della settimana".