CdS – Il PSG scarica Icardi. “Mauro al Monza? Agli amici ha ribadito che…”

"Il Psg ha l’esigenza di vendere Maurito e non vuole che il loro mercato sia bloccato dall’argentino. Se l’alternativa è il Wolverhampton, l’ex Inter ha dimostrato di poter scegliere anche in base agli affetti. Sogna il ritorno in Italia, è vero, ma agli amici ribadisce di voler rimanere al Psg. Scenario Possibile? No, perché a Parigi è considerato un ex tanto che nei piani di Luis Campos la sua uscita resta fondamentale per la firma di Gianluca Scamacca (23). L’ipotesi Monza tenta ad oggi molto di più Wanda Nara, soprattutto per il ruolo che la moglie-agente potrebbe avere come opinionista o conduttrice nelle reti Mediaset