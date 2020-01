In Francia – Icardi, il PSG è soddisfatto ma deve parlare con lui. Tre i club alla finestra

Mauro Icardi resterà al PSG la prossima stagione. O almeno è molto probabile. Questo è quanto scrivono in Francia sostenendo che i parigini sarebbero molto soddisfatti del suo rendimento e vorrebbero riscattare l’attaccante arrivato in estate dall’Inter. Al momento però non c’è accordo con il giocatore, si dovrebbe trattare per fissare altri parametri dello stipendio. Se non dovesse esserci modo di trovare un accordo a quel punto ci sarebbero diversi club pronti a fiondarsi su di lui e sono tre quelli che vengono citati in particolare, Juve e Napoli – già associati a lui la scorsa estate – e Real, altra società alla quale l’argentino viene accostato spesso.

(Fonte: buzzsport.fr)