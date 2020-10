L’ex attaccante e capitano dell’Inter Mauro Icardi, passato in estate a titolo definitivo al Psg, ricorda sui social il 15 ottobre di tre anni fa quando una sua tripletta decise il derby contro il Milan. L’argentino ha postato sul suo profilo Instagram la foto della maglia di quel giorno commentando così: “Siamo stati stati quello che non si racconta e non si ammette, ma mai si dimentica”.