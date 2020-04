In Francia – Icardi, se il PSG vuole riscattarlo non può farci niente. Leonardo si chieda…

Loïc Tanzi, giornalista del canale francese RMC Sport, ha parlato di Mauro Icardi e del suo futuro. Ecco quanto ha sottolineato: «Fino a non molto tempo avrei detto che sarebbe stato riscattato e lo penso ancora. 70 mln non è un costo eccessivo per il suo cartellino. Se non prendi Icardi a quel costo, chi prenderesti con la stessa cifra? Credo sia così che dovrebbe ragionare un direttore sportivo. Se Leonardo non lo riscatta deve trovare un sostituto. Penso che il PSG proverà ad abbassare il costo fissato. Ma se vuole prenderlo oggi lo fa, ha il diritto da contratto. Né l’Inter e né Icardi possono dire nulla. Decide il PSG. Il giocatore può solo chiedere di andarsene e quel punto il club francese potrebbe negoziare con l’Inter e servirebbe la rinegoziazione con il giocatore».

(Fonte: parisfans.fr)