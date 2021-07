Icardi vuole tornare in Serie A. C’è la Roma di Mourinho, ma prima deve cedere Dzeko

L'ex centravanti dell'Inter vuole tornare in Italia e il club giallorosso sarebbe favorevole al suo arrivo in squadra

Maurco Icardi vuole tornare in Serie A. Dopo aver lasciato l'Inter per il Psg, l'ex capitano nerazzurro vorrebbe tornare in Italia. Sulle sue tracce c'è stata la Juve, ma ora sembra un'altra la squadra interessata al centravanti argentino.