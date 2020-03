Olé: “Caro Icardi, c’è sempre un ma. Anche stavolta non convocato in Nazionale”

Mauro Icardi non sarà convocato per i prossimi due impegni della Nazionale argentina. E Olé spiega: “Non c’è nessun caso”. Si gioca per le qualificazioni ai Mondiali, contro Ecuador e Bolivia. Il terzo attaccante, assieme a Lautaro Martinez, sarà Alario.

Il quotidiano argentino spiega: “Scaloni, ct argentino, è stato a Parigi con i suoi collaboratori per parlare con Parades e ha incontrato anche il marito di Wanda Nara. Il numero 9 era stato preso in considerazione dal ct ma ha perso terreno nelle sue gerarchie per il suo periodo di inattività all’Inter. Lo stesso motivo che lo ha portato al PSG dove ha segnato 20 gol in 28 gare. Ma Aguero, Lautaro e le opportunità che si stanno offrendo ad Alario lo hanno lasciato fuori. Sembra che ci sia sempre un ma, caro Mauro…”.