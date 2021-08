Icardi, sì alla Juventus ma per il 2022: contatti con il PSG, difficile che…

La dirigenza bianconera non ha perso di vista l'ex capitano dell'Inter, obiettivo per il dopo Cristiano Ronaldo

Mauro Icardi alla Juventus, una pista tutt'altro che impossibile: la dirigenza bianconera è in contatto continuo con il Paris Saint-Germain per capire la fattibilità di un'operazione last minute e sopperire così all'improvvisa cessione di Cristiano Ronaldo. L'attaccante argentino, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già dato il suo assenso all'eventuale trasferimento a Torino: "La Juventus ha chiamato il Psg anche ieri e gli intermediari sono stati al lavoro per capire se l'operazione fosse fattibile. La risposta è sì per il 2022: un piano per portare Icardi a Torino tra gennaio e giugno è sul tavolo. Meno semplice il discorso attuale. Tecnicamente, l'addizione sarebbe chiara: un attaccante d'area per una squadra che contro l'Empoli ha faticato tanto a inquadrare la porta. Max Allegri gradisce non da ieri, da anni. Anche per questo, la suggestione resta. L'affare Icardi però è complicato per tanti motivi, non ultimi lo stipendio di Mauro e le dinamiche del Psg. L'ingaggio dell'ex capitano dell'Inter - 8 milioni a stagione più 2 di bonus - invita alla prudenza, e le scelte di Leonardo sono evidentemente collegate: Icardi dipende anche da Mbappé. Un prestito con obbligo di riscatto non è da escludere, ma il responso della domenica sera è stato chiaro: Mauro ora resta al Psg. E le previsioni del tempo? Dicono che i tuoni, tra oggi e domani, continueranno a sentirsi. Negli ultimi due giorni di mercato, va sempre così".