Mauro Icardi disposto a tutto pur di stupire Wanda: “Ho chiesto alla sua assistente di…”

Qual è stato il gesto romantico più recente che Mauro Icardi ha avuto nei confronti di Wanda? Lo racconta proprio l’argentina alla rivista Gente: “Una volta ho commentato che mi piacevano le micro borse (portafogli in miniatura che vanno forte tra le celebrità). E soprattutto la mini Birkin di Hermés … trovarne una è una missione quasi impossibile. Ero a Parigi per coordinare l’organizzazione del mio compleanno e ogni volta che ho chiamato la mia assistente e amica Monica lei non mi ha aiutato. Ho anche detto a Mauro: “Che strano che non risponda, vero?” Il giorno dopo l’ho rimproverata: “Capisco che il tuo ragazzo sia venuto da Istanbul per vederti. Tutto molto romantico, ma mi hai lasciato sola alla vigilia del mio compleanno… ´. Lei poi mi ha raccontato l’intera storia. ´Non ho visto il mio ragazzo, Wanda. Mauro mi ha mandato un autista con la sua carta di credito e mi ha fatto visitare tutti i negozi di Hermés per ore. Mi ha persino messo in contatto con il direttore per trovare la tua borsa! Per finire, siamo stati bloccati in piena manifestazione (c’era il più grande sciopero parigino degli ultimi tempi). Ho chiamato: Mauro, non posso andare avanti! E lui mi ha risposto: scendi ora e prendi uno skateboard, ma Wanda deve ricevere la borsa stasera! E finalmente l’ho trovata. Esatto, Mauro passava il pomeriggio con me, mentre organizzava qualcosa per me”.

(Gente)