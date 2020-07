Tuchel su Icardi: “È pericoloso in area, deve giocare meglio ma lo farà. Con i compagni…”

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, in queste ore ha parlato di Mauro Icardi e del rendimento del giocatore prima del lockdown. «Era molto forte durante le prime amichevoli. È ancora molto forte con Neymar, Kylian Mbappé e Angel Di Maria. Gli piace giocare con tutti e tre nel 4-4-2. Ha altre caratteristiche. Non è necessario che tocchi molti palloni. È ancora un giocatore pericoloso nell’area di rigore. Deve giocare meglio, ma lo farà. È molto disciplinato. Capisce le cose molto bene. Se non giochi abbastanza per lui, potresti pensare che non sia in buona forma, ma non è così. Questo tipo di attaccante vuole sempre segnare. Il nostro obiettivo è quello di dargli delle palle».

(Fonte: footmercato.net)