Siparietto hot e trash al GF Vip. Signorini incalza Wanda: “Se Icardi ti massaggia…”

Siparietto al Grande Fratello Vip, protagonista Wanda Nara. Zequila aveva appena parlato di massaggi sensuali ai piedi. Un momento trash insomma, di quelli che fanno saltare sulle poltrone chi non ama certe scene in tv. Anche perché Signorini ha colto al balzo la palla: “Wanda – le ha chiesto – tu godi quando ti massaggiano il piede?”. “No, per niente”, la risposta dell’opinionista. E il conduttore incalza: “Ma se lo fa Icardi è tutta un’altra cosa però”. L’argentina replica divertita: “Non gli ho mai chiesto di massaggiarmi quella parte”.

Poi si torna sulla De Panicis, eliminata dal GF Vip e Signorini fa l’ennesima battuta su di lei che avrebbe avuto una relazione con Maxi Lopez, ex marito dell’argentina. “Ancora però non è arrivata a Parigi”, dice il direttore di CHI. E Wanda sorride: “Menomale…”.

(Fonte: Canale 5)