CM – Icardi offerto al Milan. Wanda spinge per questa opzione, ma solo se…

L'ex attaccante dell'Inter vuole tornare in Italia e la moglie agente starebbe spingendo per un ritorno a Milano

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia. L'ex attaccante dell'Inter ha comunicato al Psg di voler tornare in Serie A e ora sta cercando una sistemazione. La Juve lo segue da tempo e Paratici è uno suo estimatore e i sondaggi con la Juve ci sono stati, ma ogni tipo di discorso è rimandato alla fine del campionato.

Secondo quanto si legge su Calciomercato.com "La grande novità delle ultime ore riguarda il Milan: Icardi è stato offerto al club rossonero tramite intermediari. Wanda spinge per questa soluzione che gli darebbe la possibilità di tornare a vivere in pianta stabile a Milano. Ma se da un lato il clan di Mauro sta spingendo per questa possibilità, dall'altro si registrano i dubbi del Milan. I 57 milioni versati lo scorso anno dai transalpini all’Inter e l’ingaggio da 9 netti percepiti dall’argentino rendono spengono sul nascere ogni velleità ma non è ancora detta l'ultima parola. Massara e Maldini hanno preso nota di questa possibilità, le parti dovrebbero aggiornarsi tra qualche settimana per capire, eventualmente, se il Psg aprirà al prestito magari contribuendo anche al pagamento dell'ingaggio".