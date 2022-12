Icardi durissimo contro Wanda Nara: “Sei la tossica numero 1. Mi fai impazzire con…”

Mauro Icardi non usa mezzi termini su Wanda Nara: ecco il durissimo attacco in una diretta su Instagram dell'ex moglie

Mauro Icardi durissimo contro la ex moglie Wanda Nara . L’ex attaccante e capitano dell’Inter, ora al Galatasaray, ha attaccato così l’ex moglie in una diretta su Instagram: “Sei la tossica numero uno”, ha scritto Icardi con 23mila persone collegate a seguire Wanda.

“Molto ex ma mi fai impazzire con le videochiamate”, ha aggiunto Icardi. Da parte sua, Wanda ha commentato solo all’amico Kennys Palacios: "Non vedi che Mauro non smette di scrivere?”. Dunque Wanda leggeva i messaggi dell’ex marito…