Il Giornale – Pazza idea dell’Inter, si riaccende un sogno. Riaperto un libro già chiuso

Dopo la vittoria contro la Spal l’Inter si è portata a meno sei punti dalla Juventus. Da un lato aumentano i rimpianti per i punti buttati al vento. Il Giornale parla della vittoria di Ferrara come di un successo facile e meritato, che vale il controsorpasso all’Atalanta e l’allungo a più due sulla Lazio. “Vale il diritto di riaccendere il sogno, almeno fino a domenica sera quando la squadra di Conte sarà in trasferta a Roma. Se vincesse, darebbe un altro senso a Juventus-Lazio che si giocherà la sera dopo. Poi potrebbe essere bagarre fino al 2 agosto. O forse no, forse finisce tutto fra 3 giorni, ma aver riaperto (anche grazie alle colpe altrui) un libro già chiuso, resta un merito importante nel pesare la stagione dell’Inter”, si legge sul noto quotidiano.

In questo momento la differenza con la Juve è data dai due scontri diretti persi e ci si può lavorare. Prossima tappa l’Olimpico con i nerazzurri che fuori casa sono riusciti a conquistare 36 punti, uno in più di quelli fatti tra le mura amiche.

(Fonte: Il Giornale, 17-7-2020)