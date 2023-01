Iezzo: “Inter? Contro il Napoli si è difesa benissimo. Ad Osimhen…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli. Queste le considerazioni a proposito della sfida tra Napoli e Juventus che aprirà il turno di Serie A: "Sono in fermento per questo Napoli-Juventus, non è mai una partita come le altre e questo più di tutti potrebbe darci la possibilità di mandare un grande segnale al campionato. Permetterebbe agli azzurri di candidarsi per lo Scudetto. Giocare queste partite sono importanti nella carriera di un calciatore, anche perché la piazza le carica già settimane prima. Ci sarà la grande spinta del pubblico e moltiplicherà le forze dei giocatori in campo.