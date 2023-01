Inter, non solo Smalling. Due i nomi caldi di Marotta per ringiovanire la difesa

"Giorgio Scalvini (classe 2003 dell'Atalanta) e Castello Lubeka (classe 2002 del Lione) i profili su cui sta lavorando la dirigenza per ristrutturare la difesa, viste tutte queste situazioni in bilico. Il club bergamasco parte da una valutazione di 35 milioni di euro per il suo gioiellino, mentre per il nazionale francese Under 21 servono 18 milioni. L'altro nome che l'Inter continua a monitorare è Smalling (seguito anche dalla Juventus): l'inglese - scadenza contratto 2023 - è il preferito del tecnico Inzaghi, ma la volontà del 33enne è quella di ascoltare la proposta di rinnovo da parte della Roma e - in alternativa - di valutare la possibilità di tornare in Premier League al termine della stagione", riporta Repubblica.