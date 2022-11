Iezzo: “Juventus e Inter devono sperare nei singoli, fanno fatica a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Gennaro Iezzo, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: "La squadra da battere è quella di Luciano Spalletti, non vedo il perché dovrebbe ripartire male e le altre diventare Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Juventus e Inter devono sperare nei singoli, fanno fatica a vincere le partite. L’unica cosa che si deve fare è essere tranquilli e sereni anche dopo qualche sconfitta perché non si può vincere sempre. Il Napoli oggi ha tutto e non vedo perché dovremmo preoccuparci".