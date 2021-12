Iezzo: “Napoli sotto solo all’Inter. Gol Cutrone? Ospina come sul gol di Perisic…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex portiere Gennaro Iezzo ha parlato così dell'andamento in campionato del Napoli

Vorrei ricordare a tutti che il Napoli è a 4 punti dalla prima. Il Napoli ha tempo per recuperare i giocatori, sappiamo che per Osimhen ci vuole un po' di tempo ma il Mertens visto in queste partite ci può far star tranquilli. Il Napoli era lì sopra perché aveva i numeri ma se ti manca l'attaccante che fa la differenza purtroppo si cala. Peraltro al Napoli è mancata proprio la colonna vertebrale che ha fatto sì che abbia perso qualcosa. Ma non bisogna deprimersi, dopo l'Inter è la miglior rosa".