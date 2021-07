L’Ifab vuole rendere permanenti i 5 cambi. Impatto elevato in questo Europeo, i numeri

I cinque cambi hanno avuto quindi un impatto elevato sugli Europei, tanto che potrebbero diventare permanenti nel calcio

Come sottolinea il Corriere della Sera, in questi Europei la media gol segnata da giocatori subentrati è di 0,75 per partita, la più alta di sempre. Le cinque sostituzioni hanno avuto quindi un impatto elevato sul torneo, tanto che potrebbero diventare permanenti nel calcio.