In UK – L’IFAB valuta l’introduzione del tempo effettivo: domani riunione importante

Per aumentare il tempo effettivo di gioco l'Ifab sarebbe pronta ad introdurre nel calcio il tempo effettivo, come nel basket. Lo scrive il Daily Telegraph, secondo cui domani a Wembley è in programma una importante riunione dell'International Board (l'unico organo che può modificare il regolamento) per valutare una serie di misure per ridurre le perdite di tempo durante le partita. I rappresentanti della Fifa e delle quattro Home Nations (le 4 federazioni britanniche) discuteranno tre possibili soluzioni.