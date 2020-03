Ighalo, retroscena di mercato: proposto a fine gennaio all’Inter, affare mai decollato

Tornato in Inghilterra dopo tre anni trascorsi in Cina fra Changchun Yatai e Shanghai Shenhua, Odion Ighalo non ha perso tempo e si è subito ritagliato un ruolo importante nel Manchester United, mettendo a segno già 4 reti in 8 apparizioni con la maglia dei Red Devils. Il suo presente, tuttavia, avrebbe potuto essere a tinte nerazzurre: secondo quanto riporta calciomercato.com, l’agente Patrick Bastianelli lo propose negli ultimi giorni del mercato invernale all’Inter, bloccata sul fronte Giroud e alla ricerca di un attaccante last minute. L’affare non si concretizzò, e l’ex Udinese coronò il sogno di giocare per la squadra di cui è sempre stato tifoso.