Ikpeba: “Lukaku ha fatto un ottimo lavoro all’Inter, perché andare via? Sappiamo…”

Il consiglio del giocato a Big Rom: "All'Inter ha fatto un ottimo lavoro"

"Ho ancora i miei dubbi. Lukaku ha fatto un ottimo lavoro all'Inter, perché non restare?", è il consiglio di Victor Ikpeba , ex attaccante di Liegi, Monaco, Dortmund e Charleroi. "Si sta abituando al calcio italiano. Sappiamo tutti quanto i giocatori debbano faticare per segnare un gol al Chelsea, soprattutto per come giocano ora".

"Se non prende palla abbastanza spesso, se non ci sono abbastanza cross, sono preoccupato per il ritorno di Lukaku al Chelsea. Sarà per i soldi? È stato eccezionale da quando è passato dal Manchester United all'Inter. Vuole avere successo in un altro club, perché no? Ma sarà una grande sfida".