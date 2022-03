il Giornale – Riecco l’Inter di fine 2021. “Ma il test chiave non è il Liverpool”

Dopo un periodo difficile, l'Inter ha risposto presente liquidando con un perentorio 5-0 la Salernitana

Dopo un periodo difficile, l'Inter ha risposto presente liquidando con un perentorio 5-0 la Salernitana. L'edizione odierna de il Giornale racconta così il match, partendo ovviamente dal protagonista assoluto: Lautaro. "Di nuovo gol e di nuovo Martinez. Per conseguenza logica, di nuovo vittoria dopo 4 partite e Inter di nuovo prima in classifica dopo un mese. Domani sera la sfida di Napoli dirà se Inzaghi avrà ancora un avversario da inseguire (l’eventuale vincitore) o se si ritroverà al comando nella più incerta ammucchiata possibile (figlia di un pareggio). Ricordando che poi ci sarà sempre da recuperare la partita di Bologna", spiega il quotidiano che ribadisce come "la notte dell’abbondanza sembra aver riportato l’Inter indietro di 3 mesi, quando faceva gol a manate e non perdeva un colpo. L’ultima volta fu proprio contro la Salernitana, il 17 dicembre".