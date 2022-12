Il mondo del calcio è in lutto: morto Sinisa Mihajlovic

La famiglia del serbo ha comunicato in questi minuti la sua scomparsa

Una terribile notizia è giunta in questi minuti: Sinisa Mihajlovic è morto. L'ex calciatore e allenatore in seconda dell'Inter, fermo ormai da qualche settimana dopo l'esonero da parte del Bologna, ha dovuto arrendersi alla malattia che lo perseguitava da tempo. Lo ha annunciato la famiglia. Mihajlovic aveva 53 anni e lascia un vuoto incolmabile nel calcio per le qualità tecniche e umane che di cui questo mondo avrebbe avuto ancora assoluto bisogno. Ai suoi cari va l'abbraccio forte anche da parte della redazione di Fcinter1908.it.