Immobile attacca Gasperini: “Mette veleno quando parla di Lazio, deve avercela con noi perché…”

Nel corso di un’ampia intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha risposto per le rime a Gian Piero Gasperini, ritornando sulle polemiche in seguito a Lazio-Atalanta del girone d’andata:

«Gasperini mi diede del simulatore in Lazio-Atalanta? L’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti. Gasperini deve avercela con la Lazio, noi giocatori ce lo siamo detti tante volte: vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l’unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di coppa Italia».

Il mani di Bastos, certo, posso confermarlo.

«Proprio quell’episodio. Ogni volta che parla di noi ci mette il veleno».

Ciro, la verità è che non eravate ancora pronti per lo scudetto.

«Troppo semplice risolverla così, ora. A inizio marzo pensavate e pensavamo tutti il contrario».

Possono aver contribuito anche le discussioni sui tagli agli stipendi?

«Lo escludo, abbiamo perso dei soldi noi così come li ha persi la società, era giusto accettare la riduzione. Inoltre la questione dei tagli ha toccato tutti, non solo la Lazio. Prima delle partite ci siamo confrontati anche con gli avversari. Sì, è capitato».