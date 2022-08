Gabbiadini gela la Lazio al 92′: a Marassi è 1-1. Udinese ok, pari tra Empoli e Verona

Un gol di Manolo Gabbiadini al 92' permette alla Sampdoria di fermare la corsa della Lazio, passata in vantaggio grazie al gol di Immobile su assist di Milinkovic-Savic nel primo tempo. I biancocelesti scivolano al terzo posto al pari del Milan, dietro all'Inter a quota 9. Negli altri due match delle 18.30, finisce in parità tra Empoli e Verona - gol di Baldanzi per i padroni di casa nel primo tempo e Kallon per gli ospiti nella ripresa, mentre Beto regala i tre punti all'Udinese contro la Fiorentina.