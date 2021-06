Immobile: “Lukaku è fortissimo. Lo conosciamo bene. Bella battaglia per i difensori”

L'attaccante della Lazio ha parlato della partita con il Belgio e in particolare del suo collega dell'Inter

Sono giocatori fondamentali per loro. Non avendoli al meglio avranno qualche problemino. Ma resta il fatto che sono forti e ci sono giocatori che possono sostituirli. Con loro due in campo è un'altra gara, inutile negarlo. Spostano gli equilibri e mettono in difficoltà la squadra avversaria. Prepareremo la partita come se loro fossero in campo. Importante seguire la linea avuta fino a questo momento. Abbiamo fatto un europeo al massimo. Sappiamo che il Belgio ci può mettere in difficoltà.

A me piacerebbe vincere il torneo e toglierei i miei gol per vincere la Coppa. Non è retorica. Con l'Austria ho provato in tanti modi. Non sono riusciti per sfortuna ed errori miei. Ma quando abbiamo vinto è stata una festa. Non è facile, come abbiamo visto ieri con la Francia. Tutte le Nazionali ti mettono in difficoltà. Voglio raggiungere i record ma mi piacerebbe vincere.