Immobile: “Obiettivo prossimo Mondiale e scudetto con la Lazio. Volevo lasciare…”

''Anche se questa maglia per me rappresenta tutto avevo pensato di lasciare la nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale e certe critiche molto forti, poi ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio ritiro, ho parlato con la mia famiglia e ho deciso di continuare''.

Così Ciro Immobile parlando oggi dal raduno di Coverciano dove con i compagni sta preparando le due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.''Credo che Mancini non abbia mai avuto dubbi sul mio ritiro - ha proseguito il capitano della Lazio - Ma devo dire grazie anche al mio club ho capito che ho ancora tanto da dare. L'età avanza ma il Mondiale americano è un obiettivo come lo è lo scudetto con la Lazio, se sto come adesso potrò dare tanto e tutto me stesso''.