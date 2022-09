Immobile: “Social contro Acerbi? Quello che è successo a lui va oltre”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Ciro Immobile , centravanti della Lazio, ha parlato così di quanto accaduto sui social a Francesco Acerbi : «Io penso che il mondo social sia meraviglioso ma ti può letteralmente distruggere, e non solo nel calcio. Quel che è successo al Leone va oltre. Dobbiamo tutti essere bravi a gestire questa cosa e anche mettere un freno, denunciando, senza più avere pazienza. A me è accaduto quando è stata attaccata la mia famiglia, i miei figli».

«Sì, anche questo si lega al discorso che faccio sempre io, personalmente, perché da capitano non posso certo urlare ad alta voce nello spogliatoio “Vinceremo lo scudetto!“. Però questo è il mio pensiero fisso, quando inizio ogni ritiro, ho questa mentalità. E dico sì, bisogna ambire al traguardo più alto. Siamo una squadra in forte crescita, in un campionato complicato, con tante squadre che lottano per un obiettivo. Se poi arriveremo in Champions non è che ci resterò male...».