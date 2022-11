Impallomeni: “Juventus come nel 2006? Andiamoci cauti. Mi aspetto…”

Come valuta le dimissioni dell'intero CDA in casa Juventus?

"Rientra in una strategia giusta e corretta dal punto di vista legale. Ed è stata la mossa di Elkann per ripartire in un'altra maniera. Ora ci sono tanti juventini che attendono. C'è chi parla di un altro 2006 ma ci andrei cauto. Ci sono Procura di Torino, Procura sportiva e Consob che stanno seguendo tre filoni, non sarà una cosa breve. Io mi aspetto una corsa più veloce da parte della giustizia sportiva, ma ci vuole prudenza a parlare di certi casi. Non voglio esprimere giudizi affrettati ora".