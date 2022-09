Impallomeni: “Club di A in Europa? Finché non avremo una certa mentalità non vincerai”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della differenza di ritrmo tra la Serie A e gli altri campionati europei. "E' un altro mondo, purtroppo per noi peggiorato. Noi amiamo le pause, il Milan ci ha dato un po' di aria fresca con il ritmo però non è che ogni anno puoi ripeterti a mille all'ora perché non puoi andarci ai quei livelli in campionato. Finché non avremo una certa mentalità non vincerai".