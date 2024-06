"Grande colpo, mi sembra di capire che era l'unico modo per non rompere un'empatia, un'idillio con l'ambiente. Quest'ultima stagione per ADL e i tifosi le cose non sono andate benissimo, questa è una mossa che vedremo se porterà i risultati sperati. Io voto subito per un posto in Champions. Conte non giocherà per piazzarsi ma secondo me il Napoli è più da piazzamento il prossimo anno. Anche se l'Inter dovrà stare attenta. De Laurentiis parla di ricostruzione, rifondazione. E ha scelto il profilo adatto".