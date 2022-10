Impallomeni: “Juventus, crisi gigantesca. Squadra male allenata e mi chiedo…”

"E' un disastro annunciato, Agnelli ha utilizzato parole giuste, finalmente ha parlato. Esonerare Allegri? Ho visto Agnelli provato, ma mi chiedo perché non ha fatto prima questo intervento. Quando perdi col Monza e vai a Firenze a fare una sorta di linea Maginot... E' una crisi gigantesca. Allegri dice che è una sfida questa, ma è un Himalaya da scalare. La Juve ha delle risorse, non è una squadra scarsa, ma mal allenata, mal guidata, smarrita".

"I tifosi non ne possono più. Il presidente è tifoso, ha parlato da tifoso ieri. Ha detto bene, è stata una vergogna. Ho immaginato cosa avrebbe potuto dire l'Avvocato in un contesto simile. Devono far capire a tutti qual è la situazione, vedo tutti scollegati, giocatori non da Juventus. Lo stimo Allegri, ma cosa vuol dire tirare in ballo la passione?".