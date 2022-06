Impallomeni: “Dybala? Ecco le intenzioni dell’Inter: le parole di Marotta…”

Stefano Impallomeni , ex calciatore e opinionista, è intervenuto in collegamento con la trasmissione 'Maracanà', nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare delle ultime notizie di mercato e in particolare dell'Inter con le mosse di Marotta e la pista Dybala sempre viva.

"Ho sentito le parole di Marotta, che dice che servono delle convergenze con Dybala. Tradotto vuol dire che servono delle uscite lì davanti, quindi o Dzeko o Sanchez. Se escono questi due, Dybala entra e Lautaro resta. Per me vogliono far giocare il tridente, magari non tutte le partite. Dybala sta ancora lì perché quei due non vanno ancora via".