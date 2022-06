Impallomeni: “Dybala-Inter? Si chiuderà dopo l’uscita di uno tra Sanchez e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "E' un giocatore che in carriera ha reso quando le squadre erano forti, altrimenti non ha leadership. Mi piace, ma è arrivato a un'età dove deve darsi una mossa. Può rifiutare club che non partecipano alla Champions? Per me non può essere troppo prezioso ora. Se arriva al Roma, deve pensarci. Si trova in una situazione dove non può fare tanti distinguo. All'Inter deve aspettare l'uscita di uno tra Sanchez e Correa, poi si chiuderà".