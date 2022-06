Impallomeni: “Dybala all’Inter? Ancora non ci credo. E non vorrei immaginarmi questo finale”

"Ancora ci credo. C'è la curiosità su di lui: giocherà nell'Inter o andrà al Milan? E' una situazione delicata. E' stato il primo acquisto dell'Inter ma faticherà a diventarlo se Dzeko, Correa o Sanchez non libereranno posti lì davanti. E' un problema di uscite. C'è un accordo da tempo con l'Inter ma devono uscire uno o due elementi per lui. Se così non fosse, sarebbero dolori per lui. Ma non voglio immaginarmi questo finale".