Impallomeni: “Dybala-Inter, così è possibile. Lui+Lukaku non è fantamercato”

"Dybala e Lukaku all'Inter? Per me non è fantamercato". Lo ha detto l'ex calciatore Stefano Impallomeni verso il derby d'Italia

Alessandro Cosattini

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio verso il derby d’Italia in programma domenica: “L'Inter potrebbe tirare fuori il partitone. E' questione di cabala, di una striscia Juve che dura da tanto. L'Inter se non vince se ne va dalla corsa Scudetto. Deve ritornare con la testa e col ritmo, altrimenti è una squadra contenibile e perforabile. Non so però se la Juve giocherà tutta raccolta. Per me a Dybala non si può rinunciare, ma credo che giocherà Morata-Vlahovic con la difesa a 4. L'Inter si deve svegliare, sennò la Juve vince”.

Quale risultato potrebbe dare più fastidio al Milan?

"Una vittoria dell'Inter. Dopo il derby è uscita di scena. Se vince a Torino si risolleva e può ridare un senso alla sua stagione. Altrimenti rischia di arrivare anche dietro la Juve. Se non vinci questa partita, puoi dire addio allo Scudetto".

Chi vede protagonisti in Juve-Inter?

"C'è l'incognita della sosta, non so chi sta meglio. Dico Vlahovic da una parte e Lautaro dall'altra".

Dybala lo prenderebbe se fosse l'Inter?

"Se liberi due ingaggi importanti, l'operazione Dybala si può fare. E' un giocatore motivato, che ha voglia di rivincita. Ma per fare l'operazione tecnica perfetta devi riprendere Lukaku. Per me non è fantamercato. Lukaku ti darebbe quella profondità che non hai ora e darebbe lo spazio giusto a Dybala. Inzaghi poi lo ha avuto dieci giorni e ha detto che non ha mai avuto uno più forte di lui".