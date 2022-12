Impallomeni: “Lukaku, errori clamorosi. Ora deve uscirne fuori con i gol all’Inter”

Belgio, davvero male Lukaku. Ben 4 gol clamorosi non realizzati. Che gli sta succedendo?

"Credo abbia problemi fisici, questo anno al Chelsea turbolento lo ha condizionato. Ha perso sicurezza, può succedere anche a un campione come lui. Entri e fai delle cose non da Lukaku, come ieri, se stai così. Mi auguro non sia una cosa psicologica. Lo stimo tanto, piace molto come giocatore ma è stato clamoroso. Credo sia stato il primo a rendersi conto di questa cosa clamorosa. L'ho visto in ritardo, fuori concentrazione. Deve uscirne fuori, ora Inzaghi deve ritrovarlo perché è importante. Deve scaricare tutta la rabbia con l'Inter, solo con i gol può uscirne fuori".